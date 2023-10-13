В Новосибирске достали со дна реки утопленную машину Honda и восстанавливают её

Автоблогер и предприниматель Александр Тарасов приобрёл автомобиль марки Honda, который достали из реки в селе под Колыванью.

Машина попала в водоём из-за несчастного случая, когда пьяные супруги потеряли контроль над транспортом и угодили в воду. На следующий день после инцидента, они выставили автомобиль на продажу.

Сначала продавец запросил за машину 100 тысяч рублей, но позже снизил цену до 80 тысяч. Александр предложил им сумму в районе 50-60 тысяч, но его предложение отклонили. Однако через несколько дней владелец решил согласиться на снижение цены, учитывая тот факт, что габариты автомобиля уже потухли.

Для извлечения машины из реки потребовалось использовать кран, что обошлось владельцу в 12 тысяч рублей. Вода в реке была ледяной, и никто не решался спускаться в водоём, поэтому пригласили водолаза-добровольца, который согласился на работу за 2 тысячи рублей.

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