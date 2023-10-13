В Новосибирске москвич потребовал от содержанки 300 тысяч рублей через суд

Мужчина потребовал 300 тысяч рублей от новосибирской содержанки через суд.

В Новосибирске москвич обратился в суд с требованием вернуть потраченные на содержанку 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Сибирячка Екатерина познакомилась с Игорем из Москвы в декабре 2021 года. Они общались несколько месяцев. Девушка ездила в гости к москвичу, ходила на свидания и принимала подарки. Однако отношения были закончены после того, как жительница Новосибирска узнала об отношениях Игоря с другой девушкой.

Мужчина подал в суд на Екатерину. Он посчитал подарки и денежные переводы бывшей девушке незаконным обогащением. Сибирячка же подчеркнула, что Игорь давал ей деньги добровольно. Суд принял сторону девушки.

Игорь пытался подать аппеляцию на приговор суда первой инстанции, но получил отказ.

«Судебная коллегия Новосибирского областного суда пришла к выводу о том, что истец производил перечисление денежных средств на карту ответчика добровольно и без какой-либо договоренности о возврате этих средств», — говорится в сообщении.

Напомним, что меньше чем за сутки жители Новосибирска собрали донорскую кровь для 13-летней девочки, которую изрезала 14-летняя одноклассница канцелярским ножом в лесу.