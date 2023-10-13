В Новосибирске поздравили с 99-летием жительницу Западного жилмассива

В Новосибирске своё 99-летие отметила ветеран труда и труженик тыла Ленинского района Екатерина Юркевич.

В знаменательный день Екатерину Михайловну поздравила семья, а также депутаты Совета депутатов города.

«Спасибо вам за правильный и нужный пример для всех. Вы у нас единственный долгожитель на всем Западном жилмассиве. Дай Бог каждому отмечать такие знаковые, очень важные даты своей жизни, большой почёт и уважение таким людям», – произнёс народный избранник Денис Чаховский.

Стоит отметить, что в свои годы Екатерина Михайловна всё ещё бодра и не любит сидеть без дела. В 1941 году, будучи 17-летней девушкой, она помогала в тылу. Годы войны и тяжелая утрата оставили неизгладимый след в сердце сибирячки. Брат с фронта не вернулся.

«Стойкий оловянный солдатик. Очень правильная, добрая, поможет, расскажет, наставит», – рассказала дочь Светлана о матери.

Депутаты Горсовета поблагодарили пенсионерку за её труд, вручили подарки и пожелали ей крепкого здоровья.

Депутат Денис Чаховский отметил, что в приоритет его работы с молодёжью ставится цель развить у подрастающего поколения уважение к людям почтенного возраста. Их труд и преданность Родине должны быть примером и ориентиром для всех.

Отметим, что на 2018 год в Новосибирской области проживали 150 долгожителей в возрасте 100 лет и старше. Три четверти из них – это женщины. Самым же старейшим жителям региона по 106 лет. Всего в России проживают около 15 тысяч человек старше 100 лет.