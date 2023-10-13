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общество

В Новосибирске торговцы на Хилокской бросили ящики с овощами при виде инспекторов

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске за лето 2023 инспекторами было изъято более 2 тонн фруктов и овощей.

В Новосибирске на Хилокской во время рейда торговцы бросили ящики с картошкой при виде инспекторов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В результате рейда, ящики были отправлены на склад, а инспекторы составили протокол об изъятии товара.Если владельцы ящиков захотят вернуть свой товар, им будет составлен протокол об административном правонарушении. Решение о привлечении к административной ответственности будет принимать районная административная комиссия.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства отметили, что штраф за несанкционированную торговлю в неположенном месте может составить от 1500 до 5000 тысяч рублей. Пока ни один торговец с Хилокской улицы не обратился за своим товаром.

Всего за лето 2023 года было изъято более 2 тонн фруктов и овощей.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области на 30,6% подешевел «борщевой набор».

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Дамир Трубников

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