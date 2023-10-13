В Новосибирске в «Универсаме» откроется гастроцентр 15 декабря

В центре Новосибирска в здании бывшего «Универсама» планируют открыть «Гастроцентр».

В Новосибирске откроется новый гастроцентр в здании бывшего «Универсама» на Ленина, 10. Об этом сообщили в телеграм-канале гастроцентра.

Сейчас организаторы принимают заявки от бизнесменов, которые хотели бы арендовать места в будущем гастроцентре.

После окончания приема заявок, начнется подготовка к строительным работам, которые планируется завершить к 15 декабря. В это время будут объявлены арендные каникулы для будущих кафе, чтобы обеспечить нормальное строительство. Запуск точек и начало рекламной кампании также запланированы на 15 декабря.

Гастроцентр предлагает места площадью от 9 до 15 квадратных метров. Организаторы рассматривают заявки от различных заведений, предлагающих русскую кухню в формате "завтрак целый день", китайскую, индийскую, паназиатскую, восточную, грузинскую, а также авторские блюда и многое другое. В гастроцентре уже найдены корнеры с итальянской пиццей и пастой, барами, предлагающими алкогольные напитки и коктейли, а также заведениями, специализирующимися на аутентичной сибирской локальной кухне. Организаторы стремятся создать разнообразие форматов в гастроцентре, поэтому каждый корнер будет уникален и предложит свою особенную кухню.



Как ранее писал Сиб.фм, цены на бензин и дизель снизились в Новосибирской области.