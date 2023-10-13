В Новосибирске воспитатели избивали детей в частном саду

В Новосибирске двум воспитателям предъявили обвинение после избиения детей.

В Новосибирске двум воспитателям частного детского сада предъявлено обвинение по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником) и по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и иной зависимости от виновного). Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По данным ведомства, в июле 2023 года воспитательницы неоднократно избивали детей и причиняли им нравственные страдания.

Обвиняемых задержали. Сейчас следствия готовит ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске директору частного детского сада предъявлено обвинение после избиения детей. На неё возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело под личный контроль взял Председатель СК России Александр Бастрыкин.