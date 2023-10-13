В Новосибирской области на 30,6% подешевел «борщевой набор»

Цены на овощи в Новосибирской области снизились на 30,6% в сентябре.

«Борщевой набор» в Новосибирской области подешевел на 30,6% в сентябре. Об этом сообщил Новосибирскстат.

В сентябре текущего года цены на товары потребительского рынка Новосибирской области выросли на 1,5%, на продовольственные товары – на 1,1%, на непродовольственные товары – на 1,3%.

Однако, в то же время, стоимость «борщевго набора» снизилась на 30,6%. Капуста подешевела на 34%, морковь на 31,8%, картофель на 31,2%, лук на 28,5%, а свекла – на 27,5%.

Эксперты объясняют снижение цен на овощи завершением уборочной кампании. Поставки продукции в достаточном количестве и все они активно продается.

Стабильное повышение цен также затронуло овощи закрытого грунта. Так, цены на помидоры выросли на 26,6%, а на огурцы – на 12,2%. Кроме того, бананы подорожали на 19,7%, куры – на 9,1%, а кофе – на 8,9%.

Также стоит отметить, что стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области в сентябре 2023 года составила 5781,88 рубля и уменьшилась на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

В структуре этого набора большую долю занимают хлеб, крупы и макаронные изделия – 28,9%, молочные продукты – 20,7%, мясо и мясопродукты – 18,9%, а также фрукты и овощи – 13,8%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самую высокую стоимость набора продуктов питания за прошлый месяц сохраняет Красноярский край (6591,82 рубля), а самую низкую – Омская область (4944,07 рубля).



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