В Новосибирском городском перинатальном центре родились девочки-тройняшки

В Новосибирске 21-летняя девушка родила первую в регионе тройню.

Татьяна Горюшкина из Доволенского района стала мамой тройняшек в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Роды прошли на 29-й неделе беременности путем кесарева сечения. Девочкам Наташе, Кате и Лере пришлось провести почти два месяца в перинатальном центре из-за их низкого веса — меньше килограмма. Новорожденных поместили на респираторную поддержку и внутривенное питание, а затем начали кормить через зонд.

После того, как они научились есть из бутылочки, малышек передали маме в палату, где все вместе провели еще месяц. За это время девочки успели набрать по 2 кг веса. Недавно семейство было выписано домой и теперь они наслаждаются счастливыми моментами в окружении своих родственников.