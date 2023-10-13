В санатории «Берёзка» под Новосибирском отдохнули 96 детей из ЛНР

В Новосибирской области закончилась смена для 96 детей из ЛНР.

Смена для юных гостей из ЛНР началась 20 сентября в санатории «Берёзка». 96 детей приехали, чтобы отдохнуть и получить лечение, не прерывая образовательного процесса. Им предложили педагогическую программу «Расширяя границы возможного».

Помимо учебной части, программа смены включала различные мероприятия для отдыха и развлечения: квесты, танцевальные вечера, соревнования и конкурсы, экскурсии, в том числе в зоопарк, а также встречи с интересными людьми.

Например, 2 октября с подростками провел зарядку и рассказал о своей спортивной карьере чемпион и призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Евгений Подгорный. Дети также посетили «Модельный показ», организованный приглашением руководителя модельного агентства Global Russian Models Любови Ухаловой, и приняли участие в мастер-классе по позированию и дефиле, проведенном моделью Ириной Кичигиной.

Для подростков также был организован игровой мастер-класс с хоккейным клубом «Сибирь», а маскот Снеговик вручил им теплые подарки — шапки с символикой команды. Не обошлось и без экскурсии по «Сибирь-Арене».

Перед отъездом ребята посетили Институт искусств НГПУ, где они изготавливали воздушных змеев и попробовали себя в качестве мультипликаторов. Также им была предоставлена возможность сдать нормативы Центра тестирования ГТО для детей.