Первая неделя ожесточенного противостояния Палестины и Израиля завершается новым урожаем жертв среди мирного населения. Портал «Сиб.фм» публикует свежие данные о ситуации на израильско-палестинской границе 13 октября 2023 года.

По обновлённым данным, в пятницу, 13-го октября 2023 года число жертв среди израильского населения возросло до 1,3 тысяч человек, еще 3,3 тысячи получили ранения. В тоже время, со стороны Палестины погибло 1 203 жителя, а число пострадавших достигло 5 763.

Боевая обстановка к 13 октября отметилась продолжением ударов по сектору Газа со стороны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В общей сложности израильские войска нанесла удары более чем по 70 целям в районе Дарадж-Туффа и более чем по 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа. Также были атакованы военно-морские объекты ХАМАС, сообщает новостной портал «Известия.ру».

Министр обороны Израиля заявил о готовности перейти к полномасштабным боевым действиям на более обширной территории, поскольку были зафиксированы обстрелы с территорий Сирии и Ливана. Тель-Авив незамедлительно нанёс ответные удары в направлении этих стран.

Пока правительство США подливает масла с разгорающийся костер Третьей мировой войны, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Тайип Эрдоганом (не разделяет позицию американцев по снабжению текущего конфликта оружием) подтвердил обоюдную готовность активно содействовать незамедлительному прекращению огня обеими сторонами и возобновлению переговорного процесса.