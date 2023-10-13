За сбор каких грибов теперь можно сесть в тюрьму: назван полный список

С 12 октября вступили поправки в Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают ответственность за незаконный сбор ценных растений и грибов. Теперь за незаконный сбор некоторых грибов можно получить до 9 лет тюрьмы со штрафом до 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Рослесинфорга.
Эксперты предположили, что такие меры не коснуться обычных грибников, которые случайно срежут в лесу краснокнижный гриб. Конкретный эпизод будет классифицироваться в зависимости от размера причиненного экологического ущерба, а также формы вины и общественной опасности.
Публикуем список грибов, за уничтожение которых грозит ответственность:
- Подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor)
- Полубелый гриб (Boletus impolitus)
- Синяк, или гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens)
- Каштановый гриб (Gyroporus castaneus)
- Сыроежка зеленоватая (Russula virescens)
- Сыроежка разнолистная (Russula heterophylla)
- Сыроежка золотистая (Russula aurea)
- Груздь золотисто-желтый лиловеющий (Lactarius repraesentaneus)
- Ложносвинуха лепистовидная (Leucopaxillus lepistoides)
- Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus)
- Паутинник чешуйчатый (Cortinarius pholideus)
- Трутовик овечий (Albatrellus ovinus)
- Трутовик разветвленный или зонтичный, или гриб-баран (Polyporus umbellatus)
- Спарассис курчавый или грибная капуста (Sparassis crispa)
- Ежовик коралловидный (Hericium coralloides)
- Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum)
- Лиоция студенистая или скользкая (Leotia viscosa)
- Дубовик обыкновенный или оливково-бурый (Suillellus luridus)
- Дубовик крапчатый (Neoboletus erythropus)
- Боровик укореняющийся (Coloboletus radicans)
- Говорушка подогнутая (Infundibulicybe geotropa)
- Млечник древесинный (Lactarius lignyotus).