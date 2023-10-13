За сбор каких грибов теперь можно сесть в тюрьму: назван полный список

С 12 октября вступили поправки в Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают ответственность за незаконный сбор ценных растений и грибов. Теперь за незаконный сбор некоторых грибов можно получить до 9 лет тюрьмы со штрафом до 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Рослесинфорга.

Эксперты предположили, что такие меры не коснуться обычных грибников, которые случайно срежут в лесу краснокнижный гриб. Конкретный эпизод будет классифицироваться в зависимости от размера причиненного экологического ущерба, а также формы вины и общественной опасности.

Публикуем список грибов, за уничтожение которых грозит ответственность:

- Подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor)

- Полубелый гриб (Boletus impolitus)

- Синяк, или гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens)

- Каштановый гриб (Gyroporus castaneus)

- Сыроежка зеленоватая (Russula virescens)

- Сыроежка разнолистная (Russula heterophylla)

- Сыроежка золотистая (Russula aurea)

- Груздь золотисто-желтый лиловеющий (Lactarius repraesentaneus)

- Ложносвинуха лепистовидная (Leucopaxillus lepistoides)

- Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus)

- Паутинник чешуйчатый (Cortinarius pholideus)

- Трутовик овечий (Albatrellus ovinus)

- Трутовик разветвленный или зонтичный, или гриб-баран (Polyporus umbellatus)

- Спарассис курчавый или грибная капуста (Sparassis crispa)

- Ежовик коралловидный (Hericium coralloides)

- Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum)

- Лиоция студенистая или скользкая (Leotia viscosa)

- Дубовик обыкновенный или оливково-бурый (Suillellus luridus)

- Дубовик крапчатый (Neoboletus erythropus)

- Боровик укореняющийся (Coloboletus radicans)

- Говорушка подогнутая (Infundibulicybe geotropa)

- Млечник древесинный (Lactarius lignyotus).