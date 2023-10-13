Жители Новосибирской области стали чаще страдать депрессией

Количество пациентов с депрессией увеличилось в Новосибирской области.

В Новосибирской области увеличилось количество пациентов с депрессией. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Согласно данным новосибирской психиатрической больницы №3, людей с депрессией стало больше. В 2020 году было выявлено 1188 пациентов, для 87 из них узнать о своём диагнозе было в новинку. В 2021 году зарегистрировано 1324 заболевших депрессией и 158 человек болезнь поразила в первый раз. Показатели 2022 года увеличились в десятки раз: 1419 людей с депрессией, из которых 220 болеют впервые.

Как отмечает врач-психиатр Наталья Глебашева, это неполные данные по заболевшим депрессией в Новосибирской области.

«Большой поток людей идет в частные клиники или к психологам, то есть наши данные — малая часть от реальной цифры. Но и по ним видно, что первичная заболеваемость растет и наше население подвержено стрессу», — подчеркнула она.

Напомним, что депрессия характеризуется пониженным настроением, отсутствием интересов и удовольствия от жизни, повышенной усталостью, снижением активности, пессимистичностью, чувством неуверенности в себе, ухудшением концентрации и другими симптомами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские дерматологи выявили признаки алопеции у Моны Лизы.