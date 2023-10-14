Члены «Единой России» собрали 450 мешков мусора на Монументе славы в Новосибирске

«Единая Россия» провела субботник на Монументе Славы в Новосибирске.

В Новосибирске члены «Единой России» собрали 450 мешков мусора и листьев на Монументе славы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

На субботнике собралось более 200 человек: активисты партии, депутаты, сторонники и молодогвардейцы. Известно, что местные жители собираются на уборку территории Монумента каждый год.

«Радует, что число участников растёт. К нам присоединяются общественные и волонтёрские организации, жители Ленинского района. Приходят семьями», — заявила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец.

Напомним, что в Новосибирске на Хилокской во время рейда торговцы бросили ящики с картошкой при виде инспекторов.

Ранее Сиб.фм сообщал, мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о подорожании проезда в общественном транспорте.