Депутат Госдумы Кузнецова заявила, что женщины в России должны рожать в 20 лет

Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что женщины в России должны рожать в 20 лет. Такое заявление было опубликовано в телеграм-канале «Дума ТВ».

По словам Кузнецовой, если женщины будут рожать в 20 лет, то они смогут иметь по четыре ребенка и тем самым помогут нацпроекту «Демография».

«Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь трех, четырех и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент», — сказала Кузнецова.

При этом, Кузнецова не уточнила, как 20-летним девушкам совместить раннее материнство, практически сразу после окончания школы, ведь множество молодых женщин в этом возрасте стремятся получить высшее образование и построить карьеру.