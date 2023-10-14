Депутат Госдумы Милонов предложил установить камеры во всех детсадах РФ

В Госдуме предложили установить видеонаблюдение во всех детсадах РФ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить камеры во всех детских садах России, чтобы избежать избиения детей воспитателями. Так он прокомментировал инцидент в Новосибирске, сообщает «Вечерняя Москва».

В Новосибирске воспитательниц детского сада в Октябрьском районе обвинили в истязании детей и ненадлежащем исполнении обязанностей. Сейчас они находятся в СИЗО.

«Когда воспитатель знает, что он находится под объективами камер, он ведёт себя иначе, лучше выполняет свои профессиональные обязанности, вежливо относится к воспитанникам», — подчёркивает Милонов.

Он также добавил, что люди даже устанавливают видеонаблюдение в квартирах при найме няни и это не вызывает вопросов.

Как отметил депутат, видеонаблюдение нужно организовать в игровых зонах и спальнях — там дети проводят большую часть времени. Однако доступ к записям с камер должен быть ограничен и предоставляться сотрудникам полиции по запросу.

Напомним, что в Новосибирском городском перинатальном центре 21-летняя жительница Доволенского родила девочек-тройняшек.