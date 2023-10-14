Госдума внесла изменения в закон о военном положении в России

Изменения в законе о военном положении в России одобрили в Госдуме РФ.

В Госдуме РФ в третьем чтении одобрили изменения в законе о военном положении в России. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Закон об отмене информирования Совета Европы о введении или прекращении военного положения в России одобрили в третьем чтении 12 октября.

«Закон принят сегодня в третьем чтении. Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить камеры во всех детских садах России, чтобы избежать избиения детей воспитателями. Так он прокомментировал инцидент в Новосибирске.