Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подмёл центр города – итоги субботника 14 октября

Сегодня, 14 октября, в Новосибирске прошёл общегородской субботник – вывезены сотни мешков с листвой и мусором. С метлой был замечен и мэр Анатолий Локоть.

В мэрии Новосибирска ещё в середине этой недели анонсировали общегородской субботник. Взять в руки метлу и вилы призывали всех желающих.

Традиция проводить в Новосибирске субботники существует уже много лет. Обычно мэр Анатолий Локоть не пропускает ни одного такого мероприятия. 14 октября его заметили с метлой в сквере Героев Революции.

«Новосибирцы всегда поддерживали желание наводить порядок в городе. Такие субботники формируют отношение к Новосибирску как к общему дому – более чем 1,5 миллионному, но все равно родному дому»,

- отметил Анатолий Локоть.

В мэрии Новосибирска для вывоза мусора после субботника была создана специальная координационная группа.

Кстати, убирались сегодня и жители Левого берега. Субботник на Монументе Славы организовала «Единая Россия» — под её руководством активистам удалось собрать 450 мешков с мусором.