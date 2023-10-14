НОВАТ потратил 83 млн на декорации к постановке «Щелкунчика» в Новосибирске

В Новосибирске НОВАТ выделил 83 миллиона на декорации к «Щелкунчику» в постановке Григоровича.

В Новосибирске НОВАТ потратил 83 миллиона рублей на декорации к балету «Щелкунчик» (6+) в постановке Юрия Григоровича. Об этом сообщили в «МК в Новосибирске».

«Щелкунчика» в трактовке Григоровича показывают в Большом театра с 1966 года. В Новосибирске премьера состоится 14 и 15 октября.

Декорации обошлись театру в 83 миллиона рублей. Самым дорогим стал корабль на тросах. За него заплатили семь миллионов рублей. Он раскачивается вместе с главными героями во время спектакля. Кроме того, деньги были потрачены на мелкие конструкции и детали. Площадь сплошных задников составила 15 на 24 метра.

Попасть на спектакль в Новосибирске можно за 2500 рублей. Максимальная стоимость — 12500 рублей.

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