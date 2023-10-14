Новосибирский Минздрав прокомментировал фальшивые медосмотры на Госуслугах

Минздрав Новосибирской области опубликовал комментарий о фальшивых услугах врачей.

В Минздраве Новосибирской области дали комментария о ситуации с фейковыми медосмотрами. Ранее местные жители заметили в личных кабинетах на портале «Госуслуги» информацию о якобы оказанных услугах в учреждениях. Их стоимость варьируется от 377 до 1 622 рублей. Об этом сообщили в Atas.info.

Как подчеркнули в Минздраве, новосибирцам нужно сразу сообщать о подобных нарушениях.

«При обнаружении в личном кабинете на ЕПГУ информации о проведенном медицинском приеме, которую пациент считает недостоверной или необоснованной, ему следует обратиться в Минздрав Новосибирской области, специалистами министерства будет проведена проверка», — отметили в министерстве.

Жителям Новосибирска пообещали принять меры к сотрудникам в случае подтверждения нарушений.

Напомним, что новосибирские дерматологи выявили признаки алопеции у Моны Лизы.

Кроме того, в Новосибирской области увеличилось количество пациентов с депрессией. В 2020 году было выявлено 1188 пациентов, а в 2022 — 1419.