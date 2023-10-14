Покров Пресвятой Богородицы-2023: дата, история праздника, старинные приметы

К празднику Покрова особо трепетно относятся верующие православные. В народе он также любим и почитаем многие века, в течении которых сложилась масса примет, порой очень странных для понимания современного человека.

По преданию, в начале Х века жители осаждённого врагами Константинополя обратились с молитвами к Пресвятой Богородице, не раз спасавшей их своими чудеса от врагов. В тот памятный день 14 октября она также ответила на просьбы страждущих и покрыла (отсюда название торжества – Покров) своим головным платком храм с прихожанами, где находилась риза Божией Матери. В этот момент на море образовалась буря, которая буквально смела корабли неприятеля.

На Руси первые храмы в честь Покрова Божией Матери и соответствующий праздник отмечается с XII века и знаменует начало сезона свадеб (урожай собран, скот поставлен в зимние стойла, дрова на зиму заготовлены).

До наших дней дошла не только традиция посещения торжественной литургии 14 октября, но и масса примет, среди которых есть и очень странные, а порой и непонятные современному человеку:

· кто первой из незамужних девушек поставит свечку в церкви, тот раньше выйдет замуж;

· девушки садятся у окна с белой ниткой в руках, и первый мужчина, который коснется ниточки, станет ее суженным;

· чтобы привлечь внимание будущего возлюбленного, нужно надеть необычное платье или аксессуар, которые ассоциируются с любовью и романтикой и пойти на прогулку;

· если на Покров к подушке подложить веточку розмарина, то это может привлечь любовь и страсть в жизнь;

· утром 14 октября по пути в храм нужно пробежать через остывшую ночью росу – это привлечёт любовь и удачу.