Покров Пресвятой Богородицы: новые картинки и поздравления 14 октября 2023

В субботу, 14 октября 2023 года вся православная Россия празднует Покров Пресвятой Богородицы. Портал «Сиб.фм» публикует подборку красивых открыток и душевных поздравлений для родных и близких.
Пусть Покрова вам дарит любовь,
Укрывает от зла и ненастья,
И одарит ваш дом лишь добром,
И всем тем, что относится к счастью.
Хоть Покрова и зиму несет,
Пусть в сердцах ваших солнышко светит,
Чтоб заботы все стали не в счет,
Жизнь была только в красочном цвете!
С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.
Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.
В день такой желаю мира,
Сила веры пусть растет.
И в семье пусть будет счастье,
И достаток пусть придет.
Окутана покровом, незримым вся земля,
Святая Богородица всегда хранит тебя.
И путь твой освещая заботливо, любя,
В молитвах помогает обрести себя.
Пусть в этот светлый праздник сбудутся мечты,
Господом услышаны будут все мольбы.
В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведет тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.
Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы. Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.
Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!
Поздравляю с чудесным праздником! Пусть в доме всегда царит уют и счастье, а близкие здоровы и счастливы. И каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием.