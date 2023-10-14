Покров Пресвятой Богородицы: новые картинки и поздравления 14 октября 2023

В субботу, 14 октября 2023 года вся православная Россия празднует Покров Пресвятой Богородицы. Портал «Сиб.фм» публикует подборку красивых открыток и душевных поздравлений для родных и близких.

Пусть Покрова вам дарит любовь,

Укрывает от зла и ненастья,

И одарит ваш дом лишь добром,

И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,

Пусть в сердцах ваших солнышко светит,

Чтоб заботы все стали не в счет,

Жизнь была только в красочном цвете!

С днем святым, благим и чистым

Поздравления принимай.

В день Покрова свое сердце

Для молитвы открывай.

Богородица покроет,

Твою душу исцелит,

От напастей и терзаний

Защитит и сохранит.

В день такой желаю мира,

Сила веры пусть растет.

И в семье пусть будет счастье,

И достаток пусть придет.

Окутана покровом, незримым вся земля,

Святая Богородица всегда хранит тебя.

И путь твой освещая заботливо, любя,

В молитвах помогает обрести себя.

Пусть в этот светлый праздник сбудутся мечты,

Господом услышаны будут все мольбы.

В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведет тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы. Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому.

Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

Поздравляю с чудесным праздником! Пусть в доме всегда царит уют и счастье, а близкие здоровы и счастливы. И каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием.