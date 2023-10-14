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недвижимость общество

Пятикомнатную квартиру в Новосибирске продают за 41 млн рублей

Фото: N1.RU

В Новосибирске продают пятикомнатную квартиру за 41 миллион рублей.

Четырёхуровневую пятикомнатную квартиру выставили на продажу в Новосибирске за 41 миллион рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru.

Жильё расположено на улице Шевченко. Общая площадь помещения составляет 280 квадратных метров.

Квартира находится на закрытой территории под охраной и видеонаблюдением. К ней прилагаются две подземные парковки.

В квартире есть пять комнат. На цокольном этаже можно найти комнату отдыха с выходом на улицу и сауну, на первом — кухню, зал и гостевой туалет, на втором — спальню с кабинетом, на третьем — гостиную.

Один квадратный метр обойдётся покупателям в 146 тысяч рублей.

Напомним, что автоблогер и предприниматель Александр Тарасов купил автомобиль марки Honda, который достали из реки в селе под Колыванью.

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Диана Джафарова
журналист

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