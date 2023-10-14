Розовый октябрь: в Новосибирске онколог Козяков назвал факторы риска рака груди

Розовый октябрь — это международный месяц осведомленности о раке молочной железы. Заведующий онкологическим отделением №2 Антон Козяков в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» объяснил, что способствует развитию рака молочной железы (РМЖ) и перечислил способы профилактики.

Как отмечает Антон Козяков, главным фактором риска развития рака молочной железы считается наличие вредных привычек: курение и злоупотребление алкоголем. Однако спровоцировать болезнь могут и другие факторы.

«Избыточный вес, сахарный диабет, эндокринные патологии, нарушение эндокринного обмена щитовидной железы и функций яичников. Всё это в совокупности повышает риск развития рака молочной железы», — пояснил онколог.

Также есть и внешние факторы риска, не зависящие от человека. Среди них — ионизирующее излучение и канцерогены, содержащиеся в продуктах и консервантах.

Приём оральных контрацептивов может как спровоцировать РМЖ, так и не повлиять на развитие болезни. Мнения учёных расходятся до сих пор, сообщает эксперт.

«Поэтому онкологии всегда требуют обязательного обследования молочных желез перед началом приёма оральных контрацептивов. Если у пациентки уже есть скрытая опухоль, то применение оральных контрацептивов может резко спровоцировать её рост», — подчеркнул врач.

Антон Козяков перечислил меры первичной и вторичной профилактики. К первичной относится ведение здорового образа жизни: занятия спортом, соблюдение режима питания, отказ от курения и алкоголя. Кроме того, онколог рекомендует сократить количество калорийной и жирной пищи в рационе, чтобы не спровоцировать избыточный вес.

«Вторичные методы профилактики — это, прежде всего, диспансеризация. Раз в год женщина проходит медосмотр, раз в два года после сорока лет выполняется маммография, и после двадцати лет раз в год выполняется узи молочных желез. Всё это направлено на выявление опухоли на самых ранних этапах», — заключает врач.