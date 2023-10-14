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общество проиcшествия

Три человека погибли в аварии с грузовиком под Новосибирском

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком.

Ночью 14 октября три человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Две легковые машины и грузовик столкнулись на трассе К-19Р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». 44-летний водитель Toyota Hiace Regius на 134 км трассы выехал на встречную полосу, где въехал в грузовик JAC и попутный Hyundai Solaris.

Фото Три человека погибли в аварии с грузовиком под Новосибирском 2

В результате ДТП погибли три человека: водитель Toyota, водитель и пассажир Hyundai. Известно, что в Hyundai находились мужчины. Водителю было 35 лет, а возраст и личность пассажира пока устанавливают. Как отмечают в Госавтоинспекции, погибшему можно дать 40–45 лет.

«С различными травмами в районную больницу доставлен водитель грузового автомобиля, мужчина 1966 года рождения», — говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 12 октября в Новосибирске на улице Прокопьевской водитель сбил несовершеннолетнюю девочку.

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Диана Джафарова
журналист

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