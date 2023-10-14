Тяга к прекрасному: новосибирцы отстояли часовые очереди на выставку картин Сурикова

Сегодня, 14 октября, выстроились огромные очереди у Художественного музея в Новосибирске – люди стояли часами, чтобы увидеть картины Сурикова.

14 октября у здания Художественного музея можно было наблюдать настоящий ажиотаж. Такое скопление посетителей музейные сотрудники не припоминают. Люди выстраивались в очередь, чтобы увидеть картины великого русского художника Василия Сурикова.

Среди тех, кто хотел попасть на выставку картин был и журналист издания BFM-Новосибирск. Корреспондент рассказывает, что люди отстаивали часовые очереди. Например, Наталья Смирницкая с двумя детьми – подростками встала в очередь около 15.00, а в зал попала только в пятом часу.

«Мы давно хотели на эту выставку, но всё откладывали. А в эти выходные она работает в последний день, и откладывать уже нельзя,

– рассказала Наталья Смирницкая. – Все эти, как я полагаю, тысячи людей, они такие же как мы – тянули до последнего. Но мы решили не сдаваться. Все терпеливо ждут, всё в порядке. Дочь сходила за кофе».

В очереди многие познакомились и нашли интересных собеседников. В музее вход группами объясняют интересами безопасности.

Выставка произведений Василия Сурикова в Новосибирском художестветнном музее открылась 26 июля. Она приурочена к 175-летию художника. Есть среди экспонатов поистине уникальные картины – например, 200-килограммовое полотно «Покорение Сибири Ермаком».