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общество

В Госдуме призвали россиянок рожать детей сразу после школы

Фото: freepik.com

В Госдуме предложили россиянкам рождать сразу после школы.

Рожать сразу после окончания школы предложили россиянкам в Госдуме РФ. Об этом сообщила зампред Госдумы Анна Кузнецова в «Дума ТВ».

По словам зампреда, первых детей россиянки должны родить в 20 лет. Так семья сможет завести более трёх детей. Анна Кузнецова считает, что это поможет повысить эффективность нацпроекта «Демография», решить вопрос с убылью населения и повысить рождаемость.

«Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь трёх, четырёх и более детей», — сказала она.

Как отметила зампред, эта стратегия поможет создать такое будущее, о котором говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее в Госдуме РФ в третьем чтении одобрили изменения в законе о военном положении в России.

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Диана Джафарова
журналист

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