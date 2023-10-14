В Госдуме призвали россиянок рожать детей сразу после школы

В Госдуме предложили россиянкам рождать сразу после школы.

Рожать сразу после окончания школы предложили россиянкам в Госдуме РФ. Об этом сообщила зампред Госдумы Анна Кузнецова в «Дума ТВ».

По словам зампреда, первых детей россиянки должны родить в 20 лет. Так семья сможет завести более трёх детей. Анна Кузнецова считает, что это поможет повысить эффективность нацпроекта «Демография», решить вопрос с убылью населения и повысить рождаемость.

«Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь трёх, четырёх и более детей», — сказала она.

Как отметила зампред, эта стратегия поможет создать такое будущее, о котором говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее в Госдуме РФ в третьем чтении одобрили изменения в законе о военном положении в России.