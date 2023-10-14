В Новосибирске агроном Шубина назвала способ борьбы с вредителями

Появился мощный способ борьбы с вредителями перед наступлением зимы в Новосибирске.

В Новосибирске назвали мощный и экологичный способ борьбы с вредителями перед наступлением зимы. Об этом сообщили в «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на кандидата сельхознаук и старшего научного сотрудника Людмилу Шубину.

Как отмечает эксперт, важно подготовить сад и огород к холодам. Например, перекопать почву с внесением пожневных остатков в виде компоста. Ещё один способ — порубить их и перемешать с землёй. Напомним, что пожневые остатки — это всё, что выросло в огороде: капуста, листья свеклы, ботва.

По словам Шубиной, перекопка испугает насекомых. Если слишком активно поливать огород, то есть риск быстрого размножения слизней. Они едят почти все овощи. Перекопка позволяет вытащить вредителей наружу вместе с отложениями.

Перед наступлением зимы Людмила Шубина рекомендует обработать плодовые деревья от грибных заболеваний. Нужно убрать гнилые плоды и нанести на стволы, ветки и кусты раствор мочевины (500 грамм на ведро воды). Лучше делать это во время холодов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «борщевой набор» в Новосибирской области подешевел на 30,6% в сентябре.