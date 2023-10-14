В Новосибирске не выплатили компенсацию хозяйке поводыря, которого убило током

Хозяйке погибшей от удара током собаки-поводыря до сих пор не выплатили компенсацию в Новосибирске.

В Новосибирске хозяйке погибшей от удара током в троллейбусе собаки-поводыря Ирине Бурмистровой до сих пор не выплатили компенсацию. МКП «Горэлектространспорт» должен был прислать ответ о возможном досудебном решении вопроса и выплате компенсации до 13 октября. Об этом она сообщила в «BFM-Новосибирск».

Напомним, что 21 июля собака-поводырь по кличке Вайт погибла от удара током на остановке общественного транспорта в Новосибирске. Пёс умирал на глазах хозяйки. Выплатить компенсацию незрячей женщине пообещали в мэрии Новосибирска.

По словам Ирины Бурмистровой, правоохранительные органы не передали ей информацию о результатах проверки. Однако, как заявляет женщина, материалы передали из одного районного отдела в другой.

«Недавно нас приглашали в Заельцовский межрайонный следственный отдел, там меня снова опрашивали, я писала заявление. Написали в прокуратуру с просьбой предоставить материалы проверки. Но пока мне их не предоставили. На письменную претензию в «Горэлектротранспорт» ответа тоже еще нет», — сказала она.

В мэрии предложили женщине написать заявление о получении материальной помощи, а для этого она должна собрать специальные документы.

«Я не знаю, о каких суммах может идти речь. Но тут, конечно, никто ничего не будет возмещать, если мы говорим о возмещении материального и морального вреда. Мэрия Новосибирска формально и не должна этого делать», — рассказывает Ирина Бурмистрова.

Сейчас женщина ждёт ответа от «Горэлектротранспорта» и СК. После их получения Ирина Бурмистрова вместе с адвокатом будет принимать решение о дальнейших действиях.

Она считает, что никто не заинтересован в решении проблемы.

«Им проще дать мне новую собаку. И я хочу, чтобы она у меня была. Но ведь я могу и с новой собакой-поводырем зайти в тот же троллейбус. Ничего ведь не изменилось», — заключила женщина.