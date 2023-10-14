Война в Израиле: последние данные о ситуации на Ближнем Востоке к 14 октября

Израиль экстренно готовит наземное наступление на сектор Газа, что приведёт к более высоким потерям с обеих сторон и разжиганию полномасштабной войны с участием десятков стран мира.

По обновлённым данным Министерства здравоохранения Газы на 14 октября 2023 года, число убитых в секторе Газа, население которого заперто на маленьком клочке земли (два миллиона палестинцев ютятся на 360 000 кв. км площади), приближается к полутора тысячам (в том числе 500 детей и 276 женщин), разрушено более 22 тысяч жилых домов, более 50 школ и больниц. Кроме того, единственная электростанция в Газе прекратила работу из-за отсутствия топлива, пишут «Риа-Новости».

На фоне мощной поддержки израильской армии от западных элит, министр обороны «Земли Обетованной» Йоава Галанта заявил: «Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственность. Военных судов не будет».

Потери с израильской стороны пока незначительны: взятые в заложники 150 израильтян из числа мирного населения и порядка двухсот солдат. С пятницы, 13 октября в регионе приступили к дежурству британские самолеты морской патрульной и разведывательной авиации, а глава правительства Великобритании Риши Сунак подтвердил переброску военных сил страны в восточное Средиземноморье.

За истекшие сутки израильская армия при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором, заявила правозащитная организация «Human Rights Watch (HRW)».

Кроме того, ряд западных стран обратился к Турции с просьбой оказать содействие обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта и Анкара занялась этим вопросом и планирует поэтапный процесс обмена пленными, который предполагается начать с женщин, пишет турецкая газета «Hürriyetсо» ссылкой на собственный источник.

На фоне происходящего Израиль готовит наземную операцию, прекрасно осознавая, что она спровоцирует полномасштабную войну и повлечёт уже не тысячные, а миллионы человеческие потери.