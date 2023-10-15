Астрологи назвали самую плохую жену по знаку зодиака

Несмотря на уникальность каждой женщины, некую общность базовых настроек проявляют красавицы, рождённые под определёнными Созвездиями. ТОП-5 самых ужасных жён публикует портал «Сиб.фм».

Чтобы не попасть впросак, не лишним будет изучить астрологические характеристики, присущие определённым знакам Зодиакальной дюжины и внимательно присмотреться к избраннице заранее, единодушно рекомендуют астрологи и семейные психологи нашей страны и пишет специализированный портал «Рамблер-гороскопы.ру». Ниже по тексту – «чёрный» список худших жён по гороскопу.

1. Женщина-ОВЕН

Девочки, рождённые под этим созвездием, с самого детства завоёвывают статус «командира в юбке», а в супружестве оттачивают его до совершенства, ставя на первое место свои желания и непомерные амбиции. Таким дамам порой наплевать даже на собственных детей.

2. Женщина-ЛЕВ

По психотипу схожа с Овнами, проявляя завышенные требования, помноженные на царственную гордыню. Даже в семейной жизни она будет требовать дорогостоящих подарков, порой в ущерб остальным членам своего «прайда».

3. Женщина-СТРЕЛЕЦ

Истинная доминантная самка, такая Леди будет постоянно помыкать своим мужем. За неподчинение её командам супругу грозит жесткая месть.

4. Женщина-СКОРПИОН

Неустойчивая психика, повышенная эмоциональность и ярое нежелание слышать близких – такой букет получит будущий супруг. Бонусом достанутся бесконечные обещания, которые жена выполнять даже не собиралась.

5. Женщина-БЛИЗНЕЦЫ

Двойственность натуры таких дам может довести до белого каления даже самого терпеливого мужчину: пока договариваешься с одной её половиной, вторая уже на тебя обиделась и встала в позу. Неприятным сюрпризом может оказаться ветреность и, как следствие, неверность в браке.