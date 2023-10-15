Экс-председателя СО РАН Асеева хотят лишить звания Почётного жителя Новосибирска

Академика Александра Асеева могут лишить звания Почётного жителя Новосибирска.

В Новосибирске комиссия по представлению мэра Новосибирска и депутаты горсовета рассмотрят возможность лишения академика Асеева звания Почётного жителя Новосибирска. Об этом сообщает общественник Евгений Митрофанов.

В ответ на запрос общественника, мэрия Новосибирска сообщила, что в соответствии с положением о звании Почётный житель Новосибирска, лицо, которому было присвоено это звание, может быть лишено его. Решение принимается депутатами горсовета на основании решения комиссии по представлению мэра Новосибирска в случае, если суд вынесет обвинительный приговор в отношении такого жителя.

В ответе отмечается, что в связи с вступлением в силу обвинительного приговора в отношении Александра Асеева, планируется проведение комиссии по лишению звания Почётный житель Новосибирска.

В случае лишения Александра Асеева звания, ему также будет отменена выплата за этот статус, которая составляет около 54 тысяч рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области оставили в силе приговор экс-председателю СО РАН Асееву. Академик, по версии следствия, редоставил подложные документы в суд и приватизировал имущество для своей дочери. Ущерб, нанесенный государству, составил 45,8 миллионов рублей.