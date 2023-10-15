Пенсии в России проиндексируют дважды в 2025 году: на сколько и кому увеличат выплаты

С 2025 года пенсии в нашей стране будут индексироваться дважды в год. Соответствующее решение ободрено правительством РФ.

Ранее в России пенсии пожилых людей увеличивались лишь раз в году. Как правило, это случалось 1 января, поскольку к этой дате уже известен общегодовой уровень инфляции, соответственно которому и повышались пособия по старости.

Эту традицию Социальный Фонд России поддержит и в будущем 2024 году. Согласно утвержденного бюджета СФР, с 1 января 2024 года на 7,5 % увеличиться пособие неработающих пожилых россиян. В денежном эквиваленте – ежемесячная пенсия прирастёт в среднем на 1 628 рублей.

Однако федеральные власти сочли такую схему повышения доходов пенсионеров недостаточной. И, «начиная с 2025 года начиная с 2025 года индексация будет проводиться два раза в год — 1 февраля и 1 августа», рассказал председатель фонда Сергей Чирков изданию ТАСС.

Речь идёт о страховых пенсиях по старости для неработающих пенсионеров: «Эти пособия увеличивались раз в год в силу переходного периода Пенсионного реформы в РФ, рассчитанного до 2024 года», пояснил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он отметил, что причиной перехода на двойную индексацию пенсий с 2025 года стали сроки получения сведений о реальной цифре инфляции – начало следующего календарного года. Также. Ни для кого не секрет, что инфляция в течение года растёт, потому и требуется вторая корректировка пенсий. Её назначили на август.