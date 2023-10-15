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общество проиcшествия

Появилось видео смертельного ДТП с участием фуры в Новосибирске

Фото: тг-канал "Экстренный НСК"

В Новосибирске фура на высокой скорости сбила людей на пешеходном переходе.

В Новосибирске появилось видео смертельного ДТП на улице Дуси Ковальчук. Кадры опубликовал телеграм-канал «Экстренный НСК».

На кадрах видно, что люди переходят дорогу по пешеходному переходу, однако большегруз даже не сбавляет скорость. По данным издания, водитель автомобиля заявил, что ехал на свой разрешающий сигнал светофора.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске возле ТЦ «Малинка» под колёсами фуры погиб человек. Его пришлось вытаскивать спасателям прямо из под колёс. Женщина чудом выжила.

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Дамир Трубников

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