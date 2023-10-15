Прокуратура Новосибирска проверяет информацию о протекающей крыши многоэтажки

В Новосибирске прокуратура Калининского района начала проверку из-за информации о попадании осадков в квартиры верхних этажей дома 15 по ул. Объединения из-за несвоевременного и некачественного ремонта кровли.

«В ходе проверки будет дана оценка бездействию управляющей компании, подрядной организации, администрации района, Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что жители многоэтажки Новосибирска пожаловались на потоп крыши из-за некачественного ремонта. По словам очевидцев, управляющая компания «Сибирская инициатива» заключила договор с ООО «Альтернатива». Их сотрудники демонтировали крышу в подъездах с 1-го по 3-й и приостановили работы. Вместо установки новой крыши, уложили пленку, которая не защищает от осадков.