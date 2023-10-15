Розовый октябрь: режиссёр из Новосибирска рассказала о жизни с раком груди

Новосибирский режиссёр Елена Михиденко жила обычной жизнью до 16 декабря 2022 года. В тот день она узнала, что больна трижды негативным раком молочной железы. 15 октября, во Всемирный день борьбы с раком груди, сибирячка рассказала корреспонденту «Сиб.фм», как сложилась её жизнь после постановки диагноза.

«Плакала навзрыд»

Как отмечает Елена Михиденко, о своей болезни она узнала банально.

— До этого я, как и все, жила обычной жизнью. Работала, ходила на тренировки, пыталась поддержать фигуру в тонусе. После одной из тренировок в конце ноября я переодевалась и нащупала уплотнение в груди размером с небольшую сливу. Появились мысли, что это может быть что-то нехорошее.

В декабре женщина пошла к маммологу, сдала узи и биопсию. Диагноз подтвердился — трижды негативный рак молочной железы (ТНРМЖ).

— Это была паника. Это был страх. Это была истерика, — вспоминает Елена. — Я, конечно, плакала навзрыд. Никто из людей не предполагает, что когда-то это коснётся его лично.

По словам женщины, её диагноз — это одна из самых агрессивных форм рака. Елена начала лечение 27 января 2023 года.

«Помогло или нет»

— Мне прописали курс химиотерапии: четыре красных химии и четыре белых. Красная химия считается более агрессивной. Каждое введение препаратов производится один раз в три недели. Тебе ставят капельницу, три недели отдыхаешь, организм восстанавливается и приходишь на следующую, — объясняет Елена.

Когда женщина прошла курс красной химии, выяснилось, что терапия ей не помогла. Опухоль и поражённый лимфоузел увеличились. Врачи провели консилиум и назначили Елене другое лечение. Оно включало в себя не четыре введения препарата, а двенадцать.

— Мне каждую неделю вводили препараты и после второй линии химиотерапии она подействовала. Сам опухолевой узел немного уменьшился, метастаз в лимфоузле исчез полностью. Меня допустили до операции, — делится собеседница.

Операцию Елене провели в конце июля этого года. Через три недели после выписки из хирургического отделения женщина прошла 25 процедур лучевой терапии. Теперь ей осталось пропить курс таблеток (сухая терапия) до начала февраля 2024 года.

— Моё лечение длится ровно год. Помогло мне или нет — пока не знаю. Обследование после лечение проводится только через полтора-два месяца после лучевой терапии. Я жду до середины ноября, чтобы мне провели полное обследование организма на предмет того, остановилось ли у меня развитие болезни.

По словам Елены, лечение почти бесплатное, если человек решил проходить его в своём регионе. Препараты, которые вводят в процессе химиотерапии, предусмотрены в обязательном списке жизненно важных.

— По федеральным программам после операции пациенту выдаётся квота на лучевую. Единственное, на что могут быть потрачены деньги — это вспомогательные препараты. Например, препараты для стимуляции лейкоцитов в крови или поддержания организма в тонусе.

Как подчёркивает собеседница, лечение в России не сильно затратно для пациентов. Однако не во всех регионах есть подходящие врачи или современное оборудование.

«Гигантское желание жить»

Семья Елены восприняла новость о её болезни нерадостно, однако близкие и коллеги постоянно поддерживают женщину.

— Я благодарна коллегам, что они не делают из меня больного человека. Я всё так же работаю, общение осталось тем же. Приходя на работу, я оставляю болезнь за порогом и включаюсь в процесс. Живу полноценной жизнью. Люди разные: кому-то нужно, чтобы его жалели, а мне надо, чтобы просто никто не вспоминал о болезни.

Во время химиотерапии Елена ни разу не брала больничный. Она продолжала работать, превозмогая боль. Собеседница признаётся: профессия держит её на плаву.

— Сейчас я получаю кайф от всего, что делаю. Единственное, что изменилось в моей жизни, — я вынужденно сменила причёску, — делится Елена. — А продолжать лечение меня мотивирует гигантское желание жить полноценной жизнью, проживать каждый день насыщенно, ярко и жизнерадостно.

Собеседница отмечает, что каждый человек хочет получить шанс на полное выздоровление. Она хочет вылечиться, забыть о болезни и больше никогда о ней не вспоминать.

— Но если вдруг такого не произойдёт, то, мне кажется, я к этому готова и просто буду жить, — рассуждает женщина.

Елена старается не смотреть в далёкое будущее, а жить здесь и сейчас.

— Я научилась смотреть в своё будущее не дальше, чем на одну неделю. По-другому никак. Лучше качественно прожить сегодняшний день, чем отложить жизнь, которая есть сейчас, думая о будущем.