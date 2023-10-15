Стало известно, за что выгнали дочь Трофима из шоу «Голос. Уже не дети»

Дочь известного певца Трофима была исключена из шоу «Голос. Уже не дети».

Дочь известного певца Трофима Лиза Трофимова была исключена из шоу «Голос. Уже не дети», где участвуют выросшие участники популярного проекта. Об этом сообщает издание СтарХит.

После прохождения в полуфинал, 15-летняя девушка стала объектом негативных комментариев в социальных сетях, где критики обвиняли жюри в предвзятости.

Во время полуфинала Лиза исполнила песню "Кажется", после чего наставник Егор Крид обратился к ней. Он попросил девушку не бросать музыку и подчеркнул, что она талантливая. Однако певец предпочел Веронику Сыромлю и Рагду Ханиеву.

Финал проекта состоится 20 октября и будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале.