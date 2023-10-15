В Госдуме готовят решение о запрете мигрантам работать в больницах и школах

Депутаты намерены прекратить прирост мигрантов в социальных отраслях экономики, отдав дополнительные рабочие места россиянам.

Авторы нового законопроекта — Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов, Михаил Делягин, Николай Новичков, Яна Лантратова и Александр Аксененко уже внесли его на рассмотрение Государственной Думы РФ и считают, что полный запрет на работу мигрантов в социально чувствительных отраслях российской экономики позволит снизить вред, наносимый иностранными гражданами. К примеру, в сфере такси отмечается значительный рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами, пишет портал «РИА-Новости».

К таким сферам депутаты отнесли:

· медицинские учреждения и организации государственной и муниципальной систем здравоохранения;

· система школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее);

· сфера торговли розничной лекарственными средствами;

· легковое такси и перевозки автомобильным грузовым транспортом.

Кроме полного запрета на труд гастарбайтеров в некоторых отраслях экономики РФ, законотворцы намерены ограничить число мигрантов до 5 % от общей численности коллектива в остальных сферах экономической деятельности.

Отметим, что миграционные службы России уже фиксируют отток иностранцев из РФ. По словам самих мигрантов, падение курса российского рубля значительно снизило суммы, которые они конвертируют в свою национальную валюту и высылают семьям на Родину.