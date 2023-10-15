Война в Израиле: последние данные о ситуации на Ближнем Востоке к 15 октября

Количество пострадавших в Израиле россиян растёт. Между тем, из Газы не выпускают ни одного иностранца.

К утру 15 октября в посольстве России в Израиле сообщили плохие новости: количество погибших в ходе атак на Ближнем Востоке погибли 16 человек.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», — передаёт информацию дипмиссии издание «РИА Новости».

Также в посольстве сообщают, что ещё восемь граждан России числятся пропавшими без вести. Ещё один россиянин, предположительно, находится в заложниках у ХАМАС.

Между тем, Financial Times сообщает, что ни одному иностранному гражданину не разрешили покинуть Газу через КПП "Рафах", который находится на границе с Египтом. А вот телеканал Al-Qahera News сообщал, что через этот пропускной пункт накануне власти Египта отказались пропускать граждан США.

В ближайшее время не исключается и переломный момент. К таким выводам приходят корреспонденты издания Jerusalem Post, которое рассказало о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к военным, которые дислоцируются вблизи сектора Газа.

"Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается",

— цитирует издание слова премьер-министра Израиля, адресованные пехотинцам.