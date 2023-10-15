Всеобщая мобилизация? Срочное заявление Генштаба РФ

Призывные мероприятия нынешней осени и повестки, полученные военнообязанными с 1 октября 2023 года, встревожили многих россиян. Минобороны и Генштаб поспешили обратиться к населению страны относительно предстоящей всеобщей мобилизации.

С началом осеннего призыва-2023 в нашей стране, многие военнообязанные граждане не призывного возраста получили повестки из военкоматов. В них, в частности, указано, что срок службы может быть увеличен с 12 до 18 месяцев.

Несмотря на многочисленные публичные разъяснения по данному вопросу из уст представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирала Владимира Цимлянского, поток тревожных домыслов и слухов продолжает расти в российском обществе.

В связи с этим оборонное ведомство РФ и Генштаб Вооружённых сил России сделали официальное заявление, в котором чётко заявили, что число военнослужащих достаточно для проведения спецоперации, а количество граждан, добровольно заключивших контракт с Минобороны, полностью покрывает потребности Российской армии. Как итог – мобилизация не нужна, тем более, что она может ослабить внутренние позиции оборонной комплекса страны.

В свою очередь военные комиссариаты, в лице городского Санкт-Петербургского военкомата, пояснили, что повестки в рамках осеннего призыва-2023 направлены всем военнообязанным, в том числе тем, кто уже проходил службу для уточнения и сверки данных о резервистах и запасниках. Эти меры направлены на создание Единого реестра военнообязанных граждан, по поручению Президента РФ Владимира Путина.