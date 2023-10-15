Жители Новосибирска выбирают для отдыха с детьми Пхукет и Москву

Около 25% туристов из Новосибирска выбирают для отдыха с детьми туры в Пхукет.

Около 25% новосибирских туристов выбирают Пхукет в качестве места для семейного отдыха. По данным, полученным от специалистов сервиса «Авиасейлс», средняя стоимость бронирования билетов туда и обратно составляет 93 540 рублей.

Вторым популярным местом для новосибирцев является Бангкок, куда предпочитают отправляться с детьми 16% горожан. Стоимость билетов туда и обратно в среднем составляет 75 360 рублей.

На третьем месте в списке популярных направлений оказался Дубай. Около 13% всех билетов на это направление приходится на детей. Стоимость перелета туда и обратно составляет 60 870 рублей.

Если рассматривать внутренние направления, то Москва занимает первое место по популярности среди новосибирцев для отдыха с детьми. Примерно 14% жителей выбирают столицу в качестве места отдыха. Средняя стоимость билета туда и обратно составляет 13 460 рублей.

Каждый десятый билет на направлении Новосибирск-Сочи приобретается для ребенка. Стоимость перелета в обе стороны составляет 16 040 рублей.

Замыкает тройку популярных направлений Красноярск, куда летят 8% новосибирских туристов с детьми. Билет туда и обратно стоит в среднем 6 190 рублей.