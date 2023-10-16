Академика Авсеева могут лишить звания Почётного жителя Новосибирска

Бывшего председателя СО РАН, академика Александра Асеева хотят лишить звания Почетного жителя Новосибирска.

В Новосибирске экс-председателя СО РАН, академика Александра Асеева планируют лишить звания почётного жителя города. Об этом сообщили в Telegram-канале SibPublicFaces.

«В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора Асееву Александру Леонидовичу в ближайшее время планируется проведение комиссии по присвоению звания "Почетный житель города"», — говорится в сообщении.

Напомним, что Александр Асеев получил звание «Почётный житель Новосибирска» в 2018 году. Если академик лишится его, то ему перестанут начислять выплаты в размере 54 315 рублей в месяц.

Напомним, что в Новосибирской области оставили в силе приговор экс-председателю СО РАН Асееву. Его обвинили в убеждении членов Президиума без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж площадью более 600 квадратных метров.