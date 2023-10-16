Аномальные холода: метеоролог рассказал, какой погоды ждать россиянам этой зимой

В этом году ноябрь и три зимних месяца будут холодными. Эта зима принесет россиянам атлантические циклоны. Об этом рассказал известный метеоролог Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, предстоящая зима ожидается контрастной, отличающейся от прошлой. Атлантические циклоны начнут приходить в Россию с северо-западной части континента и будут продолжаться до двух недель, сообщает PRIMPRESS.

Первые холода начнутся уже в ноябре. Он станет самым неприятным осенним месяцем. Многие регионы страны ожидает огромное количество осадков, которые превысят норму сразу на 20%.

Синоптик уточнил, что эта зима может стать самой страшной в этом веке. Погода столкнется с мощными перепадами температур.

С декабря по февраль столбики термометров будут превышать норму на несколько градусов. А аномальные морозы могут сменяться оттепелями, из-за чего на регионы обрушатся ледяные дожди, гололеды и снегопады.