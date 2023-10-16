Арендные ставки в Новосибирске растут в 2,5 раза быстрее цен

По данным портала «МИР КВАРТИР», арендные ставки на квартиры в Новосибирске выросли за 9 месяцев 2023 года в среднем на 7,38%. За это же время средний чек на квартиру на вторичном рынке вырос на 2,1%, а цена квадратного метра — на 2,9%.

В целом по России эти показатели равнозначны, цена квадрата на рынке готовых квартир выросла на 7,3%, а арендная ставка выросла на 7,5%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Средние показатели по крупным городам СФО ближе к показателям в целом по РФ. Средний чек на вторичном рынке увеличился с начала года на 9,8%, а арендная ставка выросла на 8,6%. Самый высоких прирост аренды зафиксирован в городах Кузбасса, в Кемерово – 14%, в Новокузнецке – 11,3%. Цены сильнее выросли в Новокузнецке -23,3%, в Кемерово- 17,9% и в Омске 13%», — говорит он.

По стоимости аренды Новосибирск остается лидером в СФО, снять квартиру в столице Сибири можно за 29 тысяч рублей в месяц. Самая доступная аренда в Округе в Новокузнецке 20,5 тысяч рублей в месяц и в Омске 21,5 тысяча, уточнил эксперт.

В последние 3 года динамика цен на недвижимость в Новосибирске значительно опережала рост арендных ставок, в этом году мы видим ожидаемую коррекцию. Плюс на рынке появились комплексы апартаментов, где аренда чуть выше, за счет дополнительных услуг от управляющих компаний, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске появится отель с двумя стометровыми башнями.