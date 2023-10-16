Четыре 9-этажных дома построят в Новосибирске на берегу Камышенки

На берегу реки Камышенка в Новосибирске планируют построить четыре 9-этажных дома.

Четыре жилых девятиэтажных дома хотят построить на берегу Камышенки в Новосибирске. Об этом сообщили на официальном сайте города Новосибирска.

Известно, что разрешение на строительство домов с объектами и подземной автостоянкой выдала мэрия Новосибирска компании «Ключевой». Новый жилой комплекс на земельном участке размером 17 917 квадратных метров будет находиться на берегу реки Камышенка в Октябрьском районе города.

Общая площадь зданий составит 6469 квадратных метров. В трёх домах построят по 72 квартиры: 8 однокомнатных, 33 двухкомнатных, 23 трёхкомнатных и 8 четырёхкомнатных студий. В четвёртом здании будет на две квартиры больше, автостоянка на 49 машин, кладовые, административные площадки и помещения для выдачи заказов.

Напомним, что в госпиталь Новосибирска доставят партию из трех тысяч сухих армейских душей, изготовленных волонтерской группой «Тепло солдатам» при храме во имя Преподобного Серафима Саровского города Тогучина.