Официальные власти уверяют, что мобилизация граждан для участия в СВО на Украине не нужна, но военкоры и блогеры критикуют подобную позицию, настаивая на призыве трёх миллионов россиян.

Успокаивать всех «кричащих» о необходимости всеобщей мобилизации в России приходится самым высоким чинам страны, начиная с президента и заканчивая полевыми генералами. Все они единодушно заявляют, что контрактников, набранных с начала текущего года более чем достаточно для выполнения боевых задач в зоне действия СВО на Украине, а основной упор государство делает на укрепление оборонной промышленности внутри страны.

Однако ряд военкоров и блогеров, работающих на Украине, упорствуют в своём мнении относительно неверной, по их мнению, позиции властей в отношении полного разгрома нацистов Незалежной: «Если власть хочет победить <...>, то она должна провести широкую мобилизацию, призвать необходимые для победы 1-3 млн человек и перевести всю экономику на военные рельсы. То, что сейчас, — неприемлемо. Это произвол и введение принципиального неравенства граждан страны, часть которых назначена рисковать жизнью и погибать, а часть — «продолжать жить как жили», — заявляют авторы телеграмм-канала «Verum Regnum».

Эту позицию активно поддерживает и спецкор «RTVI» Алексей Сочнев, уверяющий – «если конфликт не замораживается и российская армия намерена продвигаться вперед, то контрактниками тут не обойтись, ведь Россия присоединила четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, где значительные территории остаются под контролем Вооруженных сил Украины. Армия РФ обязана освобождать их, а для этого нужна мобилизация».