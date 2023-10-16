Как самозанятому не остаться без пенсии, рассказал эксперт

Россиянам пояснили, что существует риск, когда сегодняшняя льгота самозанятых на отсутствие обязательных страховых взносов в бюджет может оставить их без пенсионного содержания в будущем.

Учитывая, что самозанятые граждане РФ не производят отчислений в ПФР (трудовой стаж и баллы не начисляются), они могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию, которую обычно начисляют тем, кто вообще не работал, пишет портал «Клерк.ру». Её размер в текущем 2023 году составляет 7 153,33 рублей, но ежегодно индексируется.

Эксперты предупреждают, что назначается такая пенсия на 5 лет позднее страховой. К примеру, в грядущем 2024 году социальную пенсию начнут выплачивать 68-летним мужчинам и 63-летним женщинам.

Однако любой самозанятый гражданин может заработать повышенную страховую пенсию, то есть накопить на своем индивидуальном пенсионном счете трудовой стаж и пенсионные баллы. Этого можно достичь двумя способами:

· быть самозанятым и работать по трудовому договору одновременно (главное, чтобы работодатель одновременно не выступал заказчиком работ или услуг этого же человека как самозанятого);

· стать участником добровольного пенсионного страхования (докупить стаж и пенсионные баллы, добровольно делая отчисления в пенсионный фонд).