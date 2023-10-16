Когда всеобщая мобилизация? Экстренное заявление Генштаба РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях сделал оперативное заявление относительно сроков всеобщей мобилизации. Подробности обращения к населению России публикует портал «Сиб.фм».

По обновлённым данным Минобороны РФ, с начала текущего 2023 года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования оборонного ведомства нашей страны поступили более 335 тыс. человек. В истекшем сентябре число контрактов достигло более 50 тысяч. В связи с повышением интереса населения к службе в рядах Вооруженных сил страны, Министерство обороны открыло дополнительные пункты приёма документов в некоторых регионах России. Такими цифрами поделился Сергей Шойгу на недавнем совещании в Генштабе РФ.

Пока военные эксперты, аналитики и даже депутаты Госдумы расходятся во мнениях относительно необходимости проведения второй волны мобилизации в 2023 году, Генеральный штаб ВС не планирует проводить дополнительную мобилизацию резервистов и запасников для участия в военной операции на Украине.

Первоочередной задачей, по словам министра обороны Сергея Шойгу, были, есть и остаются мероприятия по укреплению внутреннего оборонного потенциала страны и стратегического комплекса, в частности. Глава ведомства лично курирует выполнение госзаказа оборонными предприятиями страны, посещая объекты лично. Так, он недавно побывал на Новосибирском приборостроительном и Чкаловском заводах.