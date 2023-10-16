Крупные спортивные учреждения станут доступнее по Карте жителя Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о развитии цифровых услуг и онлайн-сервисов на территории Новосибирской области выступил врио министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В Новосибирской области жители активно пользуются электронными услугами – почти 87% жителей имеют подтверждённые учётные записи на портале госуслуг. Доля заявлений в электронном виде по массовым социально значимым услугам составляет почти 50%.

Реализуется проект «Карта жителя Новосибирской области». Сейчас в проекте работает сервис «Лаврентьевская карта» для поддержки молодых учёных. «Лаврентьевская карта» даёт обладателю возможность оплачивать билеты в учреждения культуры – по аналогии с «Пушкинской картой» для школьников.

Андрей Травников обратил особое внимание на то, как к проекту «Карты жителя Новосибирской области» присоединяются коммерческие партнёры. «С 12 октября при покупке билетов на сайте или в кассе Новосибирского зоопарка имени Шило обладателям «Карты жителя Новосибирской области» возвращается кешбэк 5% на карту «Мир». Другие партнёры как включились в этот проект?»

Сергей Цукарь пояснил, что сейчас идёт работа с рядом спортивных организаций. «Это «Сибирь-Арена», Волейбольный центр, коммерческие объекты – «Аквапарк», торгово-развлекательные центры. Первый опыт, действительно, был с Новосибирским зоопарком – 5% кешбэком вернётся жителям, зарегистрированным как пользователи «Карты жителя Новосибирской области». До конца года ещё, как минимум, пять крупных знаковых учреждений планируется подключить к этому сервису».

В октябре с помощью «Карты жителя» граждане получат проактивные уведомления о доступных мерах поддержки при рождении ребёнка, а также о доступных мерах для многодетных семей при получении статуса многодетной семьи.

В 2023 году планируется запустить сервис получения льготных лекарств с использованием «Карты жителя». С его помощью пользователи смогут видеть в личном кабинете свои рецепты и актуальные по ним статусы (о готовности к выдаче лекарств), а также получать положенные препараты в пунктах выдачи, предоставляя личный Qr-код пользователя.

Активно продолжается использование портала для совершения платежей по начисленным госпошлинам, налогам, судебным задолженностям и штрафам. Общий объём платежей за истекший период 2023 года составил около 2 млрд рублей. С 1 июля этого года на госуслугах можно получать электронные налоговые уведомления. Ранее на портале было доступно только напоминание об уже имеющейся задолженности.

Ещё одна тенденция в развитии цифровых сервисов – интеграция сервисов электронного правительства в соцсети. Мини-приложение «Госуслуги» – это новый канал получения услуг для всех пользователей госуслуг. Сейчас в мини-приложении доступны услуги: запись к врачу себя и других; предъявление водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств; разрешение управлять автомобилем другому пользователю; получение выписки из реестра транспортных средств; запись ребёнка в кружки и секции. Расширен перечень электронных медицинских документов, доступных для граждан на портале госуслуг.

Ещё одно нововведение 2023 года – электронный сертификат на путешествие по Новосибирской области для школьников 5-9 классов. В этом году 3000 школьников смогут получить такой сертификат на сумму 8000 рублей и совершить путешествие по родному краю.

В 2024 году жителям области будет доступно цифровое удостоверение многодетной семьи и электронные путёвки в детский лагерь. Также, не выходя из дома, можно будет распорядиться средствами областного семейного капитала по ряду направлений.

В планах – обеспечить интеграцию региональных информационных систем с Госключом. Это позволит подписывать в электронном виде соглашения и договоры между органами власти и физическими лицами без личной явки и бумаги.