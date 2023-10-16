сегодня
16 октября, 19:59
пробки
4/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 97.30 | eur 102.5
сегодня
16 октября, 19:59
пробки
4/10
погода
+8°C
курсы валют
usd 97.30 | eur 102.5
сегодня 18:09
общество

«На здоровье не жаловался»: подробности смерти музыканта Геннадия Гладкова

Фото: t.me/bazabazon

Сегодня, 16 октября, утром тело композитора Геннадия Гладкова обнаружили в квартире на Садово-Триумфальной улице. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть музыканта.

Отмечается, что композитор Гладков на состояние здоровья не жаловался. Известно, что 10 лет назад мужчина перенес инсульт. Однако после болезни у него серьезных проблем со здоровьем не было.

Как рассказали близкие Геннадия Гладкова, в субботу, 14 октября, композитор приехал с дачи и планировал сходить в оперу. Также он должен был провести свой концерт.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти композитора Геннадия Гладкова. Огромную славу ему принесла работа над «Бременскими музыкантами» и его продолжением «По следам бременских музыкантов».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в