Названа окончательная стоимость нового российского «Москвича 6»

Стала известна стоимость роскошного автомобиля «Москвич 6» от московского автозавода. Новинку оценили почти в 3 млн рублей, сообщает телеграм-канал No Limits.

Стоимость отечественного автомобиля обойдется автолюбителям в 2,98 млн рублей. Новый автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 174 лошадиных сил. Он работает в паре с «роботом» 7DCT.

«Москвич 6» в «Бизнес» комплектации имеет цифровую панелью приборов с цветным 7-дюймовым дисплеем, 2-зонным климат-контролем, электроприводом водительского сиденья, системой камер кругового обзора и люком с электроуправлением.

Автоомобили уже начали поступать в российские автосалоны, продажи планируют начаться в конце октября.

Начальная версия «Москвича 6» оценивалась в 2,63 млн рублей без учета скидки по «трейд-ин».